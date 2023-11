Am 1. Adventswochenende wird es besinnlich im Saale-Holzland-Kreis

Hainspitz Es gibt eine Wanderung und gemütliches Beisammensein. Bereits ab Freitag leuchtet der Weihnachtsbaum.

Pünktlich zum Beginn der Adventszeit am Freitag, 1. Dezember, ab 17 Uhr, werden auf dem Gutsplatz in die Lichter am Weihnachtsbaum angezündet. Der Posaunenchor aus Bad Klosterlausnitz und die Chorgemeinschaft Hainspitz laden an diesem Abend zu einem kleinen Konzert am Weihnachtsbaum ein. Für die kleinen Gäste steht eine Ponykutsche für Ausfahrten durch den Ort bereit. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein gemütlicher Abend mit Glühwein, Thüringer Rostbratwürsten, weihnachtlicher Stimmung und mehr.

Sport- und Tanzverein lädt zur Adventswanderung

Impression von der Hainspitzer Adventswanderung im letzten Jahr. Foto: Katrin Großinger

Am Sonntag, 3. Dezember, lädt zudem der Sport- und Tanzverein aus Hainspitz zu seiner traditionellen Adventswanderung ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am See in Hainspitz. Angeboten werden zwei unterschiedliche Touren, die von erfahrenen Wanderführern begleitet werden. „Auch die kleinen Wanderer sind auf unserer Kinderrunde herzlich willkommen. Unterwegs können Tiere gefüttert und gestreichelt werden“, informiert der Verein. Stärken können sich alle kleinen und großen Wanderer zum Mittag im Vereinsgelände „Am alten Bad“ in Hainspitz bei einer deftigen Suppe aus der Goulaschkanone und vielen anderen Leckereien. Der Weihnachtsmann schaut als Überraschung für die Kinder ebenfalls vorbei. „Wir freuen uns schon jetzt auf einen schönen 1. Advent und zahlreiche Besucherinnen und Besucher“, lässt der Tanz- und Sportverein wissen. red