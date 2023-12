Bedrohliche Entwicklung

Eisenberg Frank Kalla über die steigenden Ausgaben des Saale-Holzland-Kreises

Mehr Geld für das Personal, mehr Geld für Sozialleistungen, mehr Geld, um Straßen, Brücken oder eben Schulen bauen zu können. Seit Jahren schon bläht sich der Haushalt des Saale-Holzland-Kreises immer weiter auf und erreicht ungeahnte Dimensionen. Das Problem: Am Ende kommt im investiven Bereich manchmal weniger heraus als noch vor ein paar Jahren, gleichzeitig müssen die Kommunen immer mehr Geld in den Kreis pumpen, damit dieser seine Aufgaben wahrnehmen kann.

Auf Dauer kann und wird dies nicht mehr lange gutgehen. Sicherlich: Der Kreis ist Dienstleister der Gemeinden, er kümmert sich für die Kommunen um die Ausreichung und Bewilligung von Sozialleistungen, er managt Kfz-Zulassungen, kümmert sich um den Erhalt der Schulen und wichtiger Straßen. Aber: In dem Tempo, wie die Ausgaben durch die Decke gehen, werden die Gemeinden eines Tages völlig überrollt. Was droht, ist ein Stillstand in den ländlichen Regionen mit unvorhersehbaren Folgen.

Wenn Dörfer und Städte keine Straßen mehr sanieren können, wenn das kulturelle Leben aufgrund einer Rotstiftpolitik erlischt, wenn also eine Kommune keinerlei Anreize setzen kann, dass Menschen vor Ort bleiben, dann gerät das Gefüge insgesamt ins Wanken.

Mega-Haushalte mögen gewaltig und imposant klingen: In den meisten Fällen künden sie von strukturellen Schwächen, von Verwerfungen, von bedrohlichen Entwicklungen, denen entgegengewirkt werden muss.