Der Grinch soll gezähmt werden auf dem Weihnachtsmarkt in Alt-Meusebach

Alt-Meusebach Ob der grüne Wicht auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt am kommenden Sonntag den Lebkuchen teilt, hängt von den Gästen ab.

Kinder sollten aufpassen, denn der Grinch ist unterwegs und hat einen riesengroßen Karton Lebkuchen in einer Hermsdorfer Bäckerei gemopst. Diese kann er nicht alleine bis Weihnachten verputzen. Spätestens zum „Weihnachten im Fackelschein“, am Sonntag, 17. Dezember, ab 15 Uhr in Alt-Meusebach sollte er seine gebunkerten Schätze an die Kinder abgeben.

Traditionell am dritten Advent tritt der grüne Geselle im Meusebacher Mittelalterdorf in Erscheinung, wird zunächst jede Menge Unsinn machen, jedoch im Laufe der Veranstaltung bekehrt sein und letztlich gern teilen. Dazu, dass der grüne Wicht allmählich friedlicher wird, tragen unter anderem die Chorvereinigung Täler, ein Märchenerzähler und ein Puppentheater bei. Alle wollen den Grinch in Weihnachtsstimmung bringen. Selbst das Pony „Fips“ kommt in das Meusebacher Mittelalterdorf, um nicht nur die Kinder, sondern auch den Grinch während einer Reitrunde zu beruhigen.

Ballonsteigen lassen als Highlight

Später spielen auch „Ralf & Freunde“ weihnachtliche und andere Lieder, um Groß und Klein zu unterhalten. Währenddessen zieht Glühweinduft durchs Mittelalterdorf, und die frisch gebackenen Waffeln sowie die Roster sollen zum Renner werden. Letzte Weihnachtsgeschenke in Form von Büchern oder Kalendern können an diesem Tag noch erworben werden.

Sofern es gelingt, den grünen Unhold daran zu hindern, all zu viel Schabernack zu treiben, können mit Einbruch der Dunkelheit auch wieder die heliumgefüllten Ballons als Sternenschweif gen Himmel emporsteigen – ein einzigartiger Anblick besonders für die kleinen Besucher.