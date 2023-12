Ein Filmemacher zu Gast im Saale-Holzland: „Jedes kleine Rad ist wichtig“

Bad Klosterlausnitz Vom Dreh über den seltenen Feldhamster, einem Besuch in Bad Klosterlausnitz und über ein Gespräch mit dem wohl letzten kommerziellen Feldhamster-Fänger.

Ist der Feldhamster noch zu retten? „Wenn man so weiter macht, wie bisher, und das bezieht sich auf die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung und die Anzahl der Schutzmaßnahmen, die auf den Weg gebracht werden, dann wird man den Feldhamster nicht retten können“, sagt Naturfilmer und Ökologe David Cebulla. Laut ihm wären viel mehr Maßnahmen zum Schutz des Nagers nötig. Da sei die Politik in der Verantwortung und gefragt zu handeln.

Bild-Vortrag in Bad Klosterlausnitz im Saale-Holzland

Mit seinem Bildvortrag „Die letzten Feldhamster – Ein Naturfilm entsteht” war er zu Gast im Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz. „Es war ein total schöner Abend“, resümiert David Cebulla aus Jena. „Es war ein guter Austausch mit den Zuschauern“, sagt er zudem mit Blick auf die etwa einstündige Fragerunde im Anschluss des Vortrages.

An dem Projekt „Die letzten Feldhamster“ arbeitet David Cebulla seit etwa drei Jahren. „Dokumentarfilme brauchen eine lange Zeit“, erklärt er. Neben dem Dreh gehören auch Vorträge, wie der jüngste in Bad Klosterlausnitz, dazu. Anfang nächsten Jahres soll der fertige Film über den vom Aussterben bedrohten Feldhamster veröffentlicht werden. Neben Cebulla gehört zum Kernteam auch Redakteurin und Produzentin Heide Moldenhauer.

Wie der Naturfilmemacher aus Jena auf neue Themen und Projekte stößt? „Ganz unterschiedlich. Man hat eigentlich immer eine riesige Liste an Ideen“, sagt er. Als studierter Biologe und Ökologe habe er ein Grundinteresse an der Natur und auch an wissenschaftlichen Fragestellungen. Manchmal würden Menschen auch nach Veranstaltungen auf ihn zukommen und sagen: „Könnten Sie nicht einmal einen Film über dieses oder jenes Thema machen“, sagt Cebulla. Dann brauche es oft einige Zeit, in der man schaut: Könnte das etwas sein? Aber die Verwirklichung einer Idee sei natürlich auch immer eine Finanzierungsfrage.

David Cebulla in “Wilde Wälder”. Foto: David Cebulla Naturfilme

Warum die Dreharbeiten ins Ausland führten

Für „Die letzten Feldhamster“ waren viele Dreharbeiten im Ausland nötig, unter anderem in Frankreich, Polen, Ungarn, Österreich und Kasachstan. „Je nach Land und Dreh werden dann auch externe Partner dazu geholt“, erklärt der Filmemacher. „In Frankreich haben wir eine Auswilderung begleitet und in Wien die städtische Feldhamster-Populationen angeschaut“, sagt Cebulla. In Polen habe man Wissenschaftler begleitet und verschiedene genetische Linien in den Fokus gesetzt.

„In Ungarn konnten wir den letzten kommerziellen Feldhamster-Fänger ausfindig machen und interviewen“, sagt David Cebulla. So seien früher die Felle des Nagers verkauft worden. In den 90er-Jahren habe sich das Geschäft jedoch gewandelt und sei zur reinen Dienstleistung für Landwirte geworden. Auch der von dem Team interviewte Fänger habe 2022 sein Geschäft eingestellt, da es kaum noch Feldhamster gebe. „2021 und 2022 sind die Bestände in Ungarn komplett zusammengebrochen“, erklärt Cebulla.

Der Feldhamster sei zwar in Europa streng geschützt, Ungarn bilde jedoch eine Ausnahme. „In Kasachstan haben wir den Feldhamster in seinem ursprünglichen Steppenlebensraum besucht“, weiß Cebulla. Filmaufnahmen aus diesem ursprünglichen Lebensraum habe es in dieser Art bislang noch nicht gegeben, lediglich einige Fotos. Zwei Wochen habe das Team gesucht, bis man erste Hinweise auf das Tier entdeckte.

Naturfilmemacher David Cebulla aus Jena spricht in seinem Bildvortrag zum Thema „Die letzten Feldhamster - Ein Naturfilm entsteht“ in Bad Klosterlausnitz. Foto: Hannes Hoffmann

Welche Fragen im Holzlandsaal besonders interessiert hätten? „Es kamen viele Fragen zur Expedition, die wir in Kasachstan gemacht haben“, erinnert sich David Cebulla. „Und auch sehr viele interessierte Fragen, wie man dem Feldhamster helfen könnte.“ Dieser sei eine Schirmart und ein wichtiger Baustein im Ökosystem. „Jedes kleine Rad ist wichtig“, sagt Cebulla.

Mit einer Kurzversion des Films „Wild Wälder“ kommt das Filmteam am 17. Januar, 19 Uhr, in das Strohatelier nach Gernewitz. Neben dem Film in einer Version von 75 Minuten gibt es auch hier die Möglichkeit, mit David Cebulla und Heide Moldenhauer ins Gespräch zu kommen.