Einfach geht auch

Saale-Holzland Frank Kalla über Gänsebraten, Alkohol in Strömen und grelle Weihnachtsbeleuchtung

Alle Jahre wieder: Kaum hat man der Toten gedacht, geht es mit Volldampf rein in die Weihnachtszeit. Die Dekoration wird aus Kisten und Kartons herausgeholt – oder besser gleich neu gekauft, wir ham‘s doch –, die größten Räucherkerzen angezündet und auch der Glühwein sollte in Strömen fließen. Hastig werden Bestellungen für den Festbraten am ersten Weihnachtsfeiertag getätigt und die Konten für meist sinnlose Weihnachtsgeschenke geplündert.

Die Vorweihnachtszeit ist auch im Saale-Holzland zu einer Rauschzeit verkommen. Da erstrahlen manche Gebäude in einem Licht, dass man denkt, die hätte einer angezündet, da wird die Tiefkühltruhe mit Reh, Feldhamster und anderen Leckereien bis auf den letzten Quadratzentimeter vollgestopft. Es geht nicht mehr um Besinnlichkeit, um Vorfreude, sondern um blanken Konsum.

Das ist in gewisser Weise nachzuvollziehen, weiß doch keiner, wann der Staat einem die letzten Kröten aus der Tasche zieht oder ob das Geld morgen noch das wert ist, was es gestern war. Andererseits töten Prunk und Völlerei das Gute, was nicht in allen, aber vielen Menschen steckt.

Dabei könnte vieles einfach auch schön sein. Statt der zehnten Gänsekeule vor dem eigentlichen Weihnachtsfest täten es „Arme Ritter“ auf dem Tisch auch. Arme Ritter bestehen aus altbackenen Brötchen oder Weißbrotscheiben, die in einer Brühe aus Milch und Ei ersäuft und im Anschluss in der Pfanne gebraten werden. Klingt eklig, habe ich aber als Kind gerne gegessen.

Oder wie wäre es mit einem selbst im Vorjahr angesetzten Likör statt Glühwein? Eine Kerze auf dem Tisch kann genauso viel Licht geben wie eine grelle Weihnachtsdeko. Sicherlich: Man muss sich das Mittelalter nicht in die Bude wünschen, aber manchmal ist weniger einfach mehr.