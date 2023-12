Hermsdorf Warum eine Aktivistin aus Erfurt für Geflüchtete in Hermsdorf kämpft. Und was Bewohner der Einrichtung von den Zuständen vor Ort berichten.

Mal sind es Betten, abgetrennt durch Bauzäune, mal ist Müll, der aus Eimern quillt. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Sultana Sediqi täglich Bilder aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Hermsdorf. So möchte sie auf die Bedingungen vor Ort aufmerksam machen. Auch einen Spendenaufruf für warme Kleidung hat die 19-Jährige aus Erfurt gestartet. Zweimal war sie vor Ort, um mit den Menschen, die in der früheren Lagerhalle leben, zu sprechen.

Als sie von einem Hungerstreik gehört habe, sei sie sofort mit einigen weiteren Personen aus Jena und Erfurt nach Hermsdorf gefahren. „Die Menschen standen draußen und man hat die Müdigkeit in ihren Augen gesehen“, sagt Sultana Sediqi. 2012 ist sie selbst mit ihrer Familie aus Afghanistan geflüchtet. Mittlerweile hat sie in Erfurt ihr Abitur abgeschlossen, unterstützt Betroffene von Rassismus, organisiert als Aktivistin Veranstaltungen, moderiert und spricht auf Demos. Zudem wurde ihr in diesem Jahr gemeinsam mit Ibrahim Arslan der Menschenrechtspreis von Pro Asyl verliehen. Im Jahr 2021 gründete sie die Initiative Jugendliche ohne Grenzen in Thüringen.

„Am Anfang waren es nur zwei oder drei Personen. Aber es wurden immer mehr geholt und die Menschen waren so erfreut, dass mal jemand da war, der zuhört“, erinnert sie sich. „Es ist nicht nur Hermsdorf, es gibt so viele Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen es ähnlich ist.“ Aber es interessiere weder Behörden noch Politiker noch die Gesellschaft. Berichtet worden sei ihr von einigen Geflüchteten in Hermsdorf auch, dass im Krankheitsfall teils sieben bis acht Tage gewartet werden müsse, bis sich mehrere Menschen zusammengefunden hätten, damit die Fahrt zum Arzt sich lohne. „Das kann nicht sein“, sagt Sultana Sediqi.

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Hermsdorf Anfang Dezember 2023. Foto: Julia Grünler / Funkemedien Thüingen

Flüchtlingsheim Hermsdorf: „Drinnen ist es sehr dreckig und die Krätze breitet sich aus“

Das Thermometer zeigt ein Grad über dem Gefrierpunkt an. Ein Mann mit Turnschuhen, Jeans und einer Sweatjacke kommt aus der Lagerhalle hinter dem Zaun. Kurz stoppt der Mann an einem Container am Eingang, dann verlässt er das Gelände und biegt nach rechts ab, in Richtung Stadt.

Seit zwei Monaten lebe er in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf, berichtet er auf Nachfrage. Freunde von ihm seien bereits seit fünf Monaten hier. In seiner Heimat habe er als Friseur gearbeitet. Das möchte der Kurde auch in Deutschland, doch er habe noch keine Arbeitserlaubnis erhalten. „Drinnen ist es sehr dreckig und die Krätze breitet sich aus“, erzählt er. Tagsüber geht der 21-Jährige deshalb lieber nach draußen und läuft herum. „Ich möchte den Dreck im Inneren nicht ertragen, ich möchte die Kämpfe nicht ertragen“, sagt er.

Bilder der Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf. Foto: Privat / privat

„Ich komme aus Syrien und bin vor drei Monaten und einer Woche im Camp in Hermsdorf angekommen“, berichtet ein anderer Mann. Seine Freunde und er seien in einen Hungerstreik getreten, um auf die mangelnde Hygiene vor Ort aufmerksam zu machen sowie bessere Mahlzeiten und die Verteilung warmer Kleidung und Schuhe zu fordern. Knapp 50 Personen hätten sich am Streik beteiligt. Gebracht habe es nichts und nach 24 Stunden habe man abgebrochen.

Landesverwaltungsamt über die Lage im Flüchtlingsheim Hermsdorf

„Die Lage ist grundsätzlich stabil“, sagt Michael Scholz vom Vorstand des zuständigen Dienstleisters in sozialen Angelegenheiten, dem DRK Kreisverband Gera-Stadt. Auch würden die grundsätzlichen Standards in der Unterkunft eingehalten. Dennoch gebe es aufgrund von Unzufriedenheiten hin und wieder Themen, die aufkommen. Von einem Hungerstreik habe er keine Kenntnis. Da er nicht immer vor Ort sei, wolle er diesbezüglich nachfragen.

Das Landesverwaltungsamt dagegen weiß von dem Vorfall: „Wir bestätigen, dass am Montag, dem 20. November fast alle Bewohner in der Erstaufnahmeeinrichtung Hermsdorf nicht an der Morgenverpflegung teilgenommen hatten. Nach Gesprächen mit den Bewohnern hatte sich die Situation zum Mittagessen hin normalisiert. Mit dem Hungerstreik versuchten die Bewohner, eine Verteilung zu erzwingen.“

Ob es korrekt sei, dass den Menschen eine ärztliche Versorgung lediglich zur Verfügung steht, wenn mehrere Personen betroffen sind? „Nein, das ist nicht korrekt. Alle Bewohner erhalten immer die individuell notwendige ärztliche Akutbehandlung, die sie benötigen“, teilte dazu auf Anfrage ein Pressesprecher des Landesverwaltungsamtes mit.