Kommt die Thüringerin des Jahres aus dem Saale-Holzland?

Hainspitz Ivonne Frehse aus Hainspitz setzt sich dafür ein, dass das Dorf zusammenkommt. Aus zwölf Nominierten kann in dem Voting „Thüringerinnen und Thüringer des Jahres“ bis 16. Dezember abgestimmt werden.

Durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung und den MDR Thüringen wurde Ivonne Frehse aus Hainspitz jüngst zur Thüringerin des Monats Dezember ausgezeichnet. Nun ist sie im Rennen um die „Thüringerinnen und Thüringer des Jahres“ - einem Publikumsvoting, das den drei Erstplatzierten 2000, 1500 und 1000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zu Gunsten der Vereine, Initiativen oder Organisationen sichert, in denen sie sich ehrenamtlich engagieren.

Ivonne Frehse setzt sich dafür ein, dass die Hainspitzerinnen und Hainspitzer zusammenkommen. Unter anderem hat sie das Projekt Dorfkümmerinnen ins Leben gerufen. Die Idee hat große Resonanz gefunden. So ist es gelungen, dass sich die Jüngeren im Ort um ältere und zum Teil einsame Menschen kümmern und ihnen helfen, im Alltag zurechtzukommen.

Des Weiteren kümmert sich die Ehrenamtliche um das Kinderfest-Vogelschießen und die Pflege von Kirchgelände und Friedhof. Unter anderem rief Ivonne Frehse das Projekt „Kaffeeklatsch“ mit Kulturteil und wissenswerten Vorträgen ins Leben, das monatlich von etwa 30 Seniorinnen und Senioren besucht wird.

Engagement Ehrenamtlicher in Thüringen soll gewürdigt werden

Seit 1994 verleiht der MDR Thüringen die Auszeichnung „Thüringer des Monats“. Gewürdigt wird in diesem Rahmen das Engagement ehrenamtlicher Menschen, die Außergewöhnliches geleistet haben oder sich besonders für ihre Mitmenschen einsetzen. Nun werden aus allen zwölf Ausgezeichneten des Jahres 2023 in einer Abstimmung durch das Publikum die „Thüringer des Jahres“ gewählt. In diesem Jahr geschieht dies zum 30. Mal.

Abgestimmt werden kann bis zum 16. Dezember um 14 Uhr. Möglich ist dies unter anderem im Internet unter www.mdr.de/s/tdj oder auch telefonisch. So zum Beispiel für Ivonne Frehse unter der Nummer 0137/100 11 12 (Anruf kostet aus allen deutschen Netzen 14 Cent). red