Mann im Saale-Holzland-Kreis bei Verkehrsunfall mit Igel schwer verletzt

Eisenberg. Beim Versuch einem Igel auszuweichen, ist ein Motorradfahrer im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt worden. Er musste in die Notaufnahme nach Jena gebracht werden.

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend in der Saasaer Straße in Eisenberg bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Laut Polizei leitete er wegen eines Igels eine Vollbremsung ein. Beim daraufhin folgenden Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen im Beckenbereich zu und musste ins Krankenhaus nach Jena gebracht werden. Für das Kleintier endete der Unfall tödlich.

