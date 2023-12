Ohne Baum kein Weihnachten

Saale-Holzland Frank Kalla über den Sinn oder Unsinn, Tannenbäume aufzustellen

Größer, bunter, schriller: Nein, darum geht es normalerweise nicht, wenn man hierzulande seinen Weihnachtsbaum aufstellt. Denn anders als beispielsweise in den USA, wo man 1950 in Seattle eine 67,4 Meter hohe und geschmückte Douglasie als Weihnachtsbaum in den Boden rammte, soll der Baum Licht und Leben in unsere dunklen Wohnstuben bringen.

25 Millionen Weihnachtsbäume werden jährlich in Deutschland verkauft und in öffentlichen Gebäuden, in Schulen, Kindergärten sowie hauptsächlich in privaten Haushalten aufgestellt. Es ist eine gewaltige Zahl und wenn man bedenkt, dass die Bäume bis zu 12 Jahre brauchen, um geerntet werden zu können, stellt sich schon manchem die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Tradition.

So trommelt der WWF seit Jahren für einen Verzicht auf Weihnachtsbäume - man führt den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden auf - und warnt vor den Belastungen des Klimas. womit man teilweise gar nicht komplett Unrecht hat. Allerdings: Retten wird man das Klima mit einem Verzicht nicht.

Ja, man könnte Weihnachtsbäume aus ökologischen oder sonst welchen Gründen abschaffen. Dann aber wäre Weihnachten kein Weihnachten mehr, dann könnte man alles, was Deutschland einzigartig macht, auf den Prüfstand stellen und am Ende ein namen- und inhaltloses Staatenkonstrukt installieren. Das, glaube ich, will fast keiner.