Regional macht Sinn

Tautendorf Frank Kalla über teils ungesunde Wirtschaftskreisläufe.

Wer sich mit dem Thema Globalisierung auseinandersetzt, wird im Internet im Handumdrehen Fakten, Daten oder Kommentare finden. Kein Wunder: Die Globalisierung bestimmt nicht nur, sie durchzieht alle Bereiche unseres Lebens.

Eines der wesentlichen Ziele der Globalisierung ist, dass im Rahmen der Arbeitsteilung jede Nation der Weltgemeinschaft das liefert, was sie am besten beherrscht und zum günstigsten Preis liefern kann. So lautet das Wunschdenken. Tatsächlich haben Corona und andere Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine gezeigt, dass gestörte Lieferketten, Unterbrechungen bei der Versorgung mit billiger Energie verheerende Auswirkungen auf unser Leben haben können.

Beispiel Massentierhaltung: Dank industrieller Produktion kann nicht nur die Bevölkerung hierzulande, sondern auch eine andere Region mit billigem Fleisch versorgt werden. Wehe aber, die Afrikanische Schweinepest, Vogelgrippe oder andere Ereignisse funken dazwischen. Plötzlich wird auch Fleisch ein rares Gut.

Die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die teilweise Abkehr vom Glauben, dass Globalisierung alle Probleme lösen kann, schafft nicht nur neue Chancen, sie stärkt die Widerstandsfähigkeit bei Krisen vor Ort. Dabei geht es nicht darum, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Übervolle Regale in den Supermärkten wird es weiter geben. Wenn es jedoch vor Ort keine Landwirte, Fleischer, Bäcker oder Imker mehr gibt, die wissen, wie man Lebensmittel herstellt und verarbeitet, nützt der Supermarkt niemanden etwas, wenn dort wegen gestörter Lieferketten die Regale plötzlich leer sind.