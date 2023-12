Selbst stranguliert

Saale-Holzland Frank Kalla über den Wahnsinn Sozialstaat

Wissen Sie, wie viele Sozialgesetzbücher es in Deutschland gibt? Es sind inzwischen genau 12 Stück. Auf Hunderten Seiten ist so ziemlich alles geregelt, was es irgendwie im sozialen Bereich zu regeln gibt: Das Arbeitsrecht, die Krankenkassen, die Kinder- und Jugendhilfe, die Rente oder die Gleichstellung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen: Bis in die letzte Pore der Gesellschaft hat sich der Staat hineingearbeitet.

Nun ist ein Sozialstaat an sich eine tolle Errungenschaft. Wie eine Glucke hockt er über dem Bürger, wacht, dass ihm nichts passiert. Die andere Seite der Medaille: So ein Staat braucht verdammt viel Geld. Das holt er sich von Bürgern und Unternehmen, um es dann zu verteilen. Ob die Sozialstaat-Maschine dabei effizient arbeitet, steht an hinterer Stelle.

Es läuft etwas schief in diesem Land. Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, sind plötzlich im Alter nicht mehr in der Lage, finanziell selbst für sich zu sorgen und der ach‘ so fürsorgliche Staat pfeift trotz gigantischer Steuereinnahmen auf dem letzten Loch. Es wäre an der Zeit, diese Probleme ernsthaft anzugehen.