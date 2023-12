Bad Klosterlausnitz Der ehemalige Bademeister kritisiert, dass sexuelle Belästigung keine Einzelfälle seien. Die Kristalltherme sieht das anders.

Es stehen schwere Vorwürfe im Raum. Im Frühjahr 2021 soll es in der Kristalltherme in Bad Klosterlausnitz zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Der damalige Bademeister und Zeuge des Vorfalls, Heiko Sturm, erinnert sich noch gut an den Abend in der Therme. Es war bereits später Abend, als zwei Kinder auf ihn zukamen und ihn ansprachen. Die Kinder beschrieben, dass sie von einem älteren Mann im Saunabereich unangemessen angesprochen wurden.

Zu körperlichen Übergriffen sei es nicht gekommen, jedoch war den Kindern die Situation so unangenehm, dass sie sich an Heiko Sturm wandten. Details der Situation erfragte er nicht, da es ab dem Zeitpunkt schnell gehen musste. Der ehemalige Bademeister vermutet, dass der Mann die Kinder in die Sauna gelockt haben könnte. Er habe den Mann noch erwischt, ehe er die Therme verlassen konnte. Der Vater der beiden Kinder habe ebenfalls reagiert und Strafanzeige gegen den mutmaßlichen Täter gestellt.

„Ich habe den Kindern geglaubt“

Der Fall wird Ende Januar des kommenden Jahres im Amtsgericht Stadtroda verhandelt. Sturm ist als Zeuge geladen. Bereits jetzt hat der mutmaßliche Täter ein Hausverbot erteilt bekommen. „Ich habe den Kindern sofort geglaubt als sie mir erzählten, dass es in der Sauna zu einer unangenehmen Situation kam“, sagte Sturm. Er habe den mutmaßlichen Täter bereits schon länger im Auge gehabt, da ihm sein Verhalten auffällig vorkam. Er habe jedoch keine Handhabe gehabt ihn vorher der Therme zu verweisen.

Heiko Sturm sagt, es wäre nicht der erste Badegast, der sich ohne eigene Kinder im Nicht-Schwimmer-Bereich aufhält. Auch wenn es nicht direkt zu Fehlverhalten komme, seien ihm solche Situation sehr suspekt. Er kritisiert ganz klar, dass die Gegebenheiten in dem Bad solche Vorfälle provozieren würden. Während des FKK-Badens seien auch Kinder anwesend und das Licht sei gedimmt.

Eltern haben Mitverantwortung

Ein weiteres Problem sieht der ehemalige Bademeister auch bei den Eltern. Diese seien zu gutgläubig und ließen ihre Kinder zu oft unbeaufsichtigt in der Therme. Er sagt außerdem, dass dies kein Einzelfall gewesen sei und er vermutet, dass weitere Fälle folgen könnten. Heiko Sturm arbeitet nicht mehr in der Therme. Er sagt, er habe wegen vielerlei Gründen gekündigt. Einer davon beträfe jedoch auch das Thema Übergriffe.

Auf Anfrage der Redaktion antwortete die Kristalltherme, dass es in Thermen und Bädern allgemein immer wieder zu sexuellen Übergriffen kommen würde. In der besagten Therme gäbe es diese Vorfälle jedoch äußerst selten. Außerdem seien die Angestellten der Therme in diesem Bereich stark sensibilisiert. Ein besonderes Augenmerk läge immer auf den Kindern.

Kristalltherme: Es wird kontrolliert

Von der Regelung des textilfreien Badens seien Kinder und Jugendliche generell ausgenommen. Minderjährige dürften immer mit Badesachen schwimmen. Das Team sei insbesondere angehalten, intensiv auf alles zu achten und auf anzügliche Situationen und Auffälligkeiten umgehend zu reagieren um diese zu unterbinden. Kontrollrundgänge mit offenen Augen hätten oberste Priorität, heißt es seitens der Therme.

Jedoch betont die Therme, dass sie auch auf die besondere Sorgfaltspflicht und Aufsichtspflicht der Eltern oder Großeltern angewiesen seien. Hinweise seitens der Gäste bei unangenehmen oder unangebrachten Situationen seien enorm wichtig. In den wenigen Fällen, die es in den vergangenen zwanzig Jahren gegeben hätte, wäre ein Anzeigeverfahren eingeleitet und ein sofortiges Hausverbot ausgesprochen worden - geltend für alle acht Kristallthermen der Gruppe.