Am Backofen im Denkmalhof Gernewitz mit frischem Zuckerkuchen (von links): Marion und Jürgen Schöbel, Rolf Schmeißer und David Schlegel.

Adventszeit So gemütlich war dieser Adventsmarkt im Saale-Holzland

Gernewitz Livemusik und Kuchen aus dem Backofen: Was es beim Gernewitzer Advent alles zu entdecken gab.

Einige Neugierige begutachten ein Häuschen aus Stroh vor dem Gernewitzer Hofladen des Agrarunternehmens „Wöllmisse“ Schlöben. Während draußen dampfender Glühwein und Punsch getrunken wird, erkunden im Inneren des Hofladens etliche Besucherinnen und Besucher das Angebot. Auch am Tor zum Thüringer Kristallhof erklingt Weihnachtsmusik. Der Gernewitzer Feuerwehrverein ist präsent, und auf die Gäste warten neben duftenden Leckereien im Freien im Kristallhof eine Vielzahl von Glaswaren, gefertigt in Handarbeit. Ein Stück weiter hat auch der Denkmalhof Gernewitz seine Pforten geöffnet.

Viel Andrang beim Gernewitzer Advent

Jedes Jahr am 2. Adventswochenende lade man gemeinsam mit Strohatelier und Kristallhof herzlich zum gemütlichen Adventswochenende ein, erklärt Rolf Schmeißer, der Vorsitzende des Denkmalhof-Fördervereins. „Wir hatten gestern einen super Tag. Auch das Wetter hat keinen Abbruch getan, es war die ganze Zeit gut besucht“, schwärmt der Vereinschef am frühen Sonntagnachmittag bei einem ersten Zwischenfazit.

Von der Vereinsbesetzung sei man ebenfalls sehr gut aufgestellt. Mehr als 50 Personen gehören diesem laut Schmeißer derzeit an, ein Großteil davon sei auch aktiv. Ein Höhepunkt beim Gernewitzer Advent? „Die Livemusik von unseren Vereinsmitgliedern ist ein absolutes Highlight“, meint Schmeißer. Mittlerweile lebe man von Mund-zu-Mund-Propaganda. Viele Besucherinnen und Besucher seien nicht zum ersten Mal zu Gast bei dem gemütlichen Adventswochenende in Gernewitz.

Cornelia Autenrieth (links) und Tochter Charlotte am Verkaufsstand im Denkmalhof Gernewitz. Foto: Julia Grünler / Funkemedien Thüingen

Auf dem Hof stehen David Schlegel und Jürgen Schöbel am dampfenden Backofen. Hier gibt es Zuckerkuchen, Zwiebelkuchen und Pizza. Manche würden nicht nur das ein oder andere Stück bestellen, sondern sogar einen ganzen Kuchen kaufen, verrät Rolf Schmeißer.

Aus alt mach neu: Nachhaltigkeit beim Adventsmarkt in Gernewitz

Auch zahlreiche Händlerinnen und Händler sind mit ihren Verkaufsständen vor Ort. „Wir machen Kinderkleidung aus alten Kleidungsstücken und Reststoffen“, erklärt Cornelia Autenrieth, eine der beiden Geschäftsführerinnen der Upcycling-Marke „mrs. mühltal“ an ihrem Verkaufstisch.

Gemeinsam mit Susanne Jüngling schneidert sie seit 2021 aus einst aussortierten Stoffen neue Unikate. Am Verkaufsstand wird Cornelia Autenrieth an diesem Tag von ihrer Tochter Charlotte unterstützt. Zum ersten Mal ist das nachhaltige Label beim Gernewitzer Advent präsent.

Anja und Toralf Seidemann verkauften am Wochenende im Denkmalhof Gernewitz handgefertigtes Kunsthandwerk aus Hölzern. Foto: Julia Grünler / Funkemedien Thüingen

Auch Anja und Toralf Seidemann aus Weißbach sind zum ersten Mal mit einem Verkaufsstand auf dem Adventsmarkt im Denkmalhof dabei. Sie verkaufen unter anderem handgemachten Holzschmuck und besondere Löffel. Wie lange das Anfertigen einer Kette etwa dauere? Das sei ganz unterschiedlich, erklärt Anja Seidemann. So werde zum Beispiel das Holz in etwa vier bis fünf Durchgängen geschliffen und dann mit Bienenwachs bestrichen, und auch das Schnitzen koste Zeit.

Auch die gewählten Hölzer seien verschieden. „Egal wo wir sind, es wird nach besonderem Holz gesucht“, sagt sie. Verwendet werde nur gefundenes Holz, denn extra abgesägt wird für ihr Kunsthandwerk nicht. „Es ist Holz mit Geschichte“, weiß die Künstlerin.

Ebenfalls Holzkunst zu bestaunen gibt es am Stand von Horst Tröbs aus Stanau bei Wolfersdorf. „Wir haben im Sommer auf dem Kreativmarkt in Renthendorf schon mal geschnuppert“, sagt Tröbs. Im Sommer habe man sich dann um einen Stand im Denkmalhof beworben und eine Zusage bekommen. „Wir sind sehr zufrieden. Und es ist gemütlich und warm“, berichtet er.

Am Stand von Marion Scherzberg aus Camburg werden alte und kaputte Uhren zu Schmuck verarbeitet. Schon etliche Jahre sei sie beim Gernewitzer Advent mit von der Partie. „Wir gehören schon zum Inventar“, sagt ihre Begleiterin munter. Und woher all die alten Uhren stammen? „Die bekomme ich von meinen Kunden geschenkt“, sagt Scherzberg, während sie zwei in die Jahre gekommene Armbanduhren hervorholt und zum Beweis zeigt.