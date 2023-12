Ständiger Kampf ums Überleben

Hermsdorf Frank Kalla über die erfolgreiche Stadt Hermsdorf

Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist aber immer ein ständiges Waisenkind. Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch, der nichts an Aktualität eingebüßt hat.

Ja, Hermsdorf ist erfolgreich und zumindest im Ostthüringer Raum mittlerweile ein wirtschaftliches Schwergewicht. Die Stadt eilt von einem Erfolg zum nächsten und ist auch für junge Familien zu einem attraktiven Wohnstandort geworden.

Geschenkt wurde dies den Hermsdorfern nicht. Auch hier durchwanderte man nach der Wende das Tal der Tränen, erlebte Massenarbeitslosigkeit. „Die Saurier sind ausgestorben, die Insekten haben überlebt“, sagte Lothar Späth 1992 und schuf auf den Trümmern des Kombinats Keramische Werke Hermsdorf den Grundstock für eine neue industrielle Blütezeit in Hermsdorf.

Dass diese Blütezeit immer noch Bestand hat, dies ist auch den Machern in der Stadt zu verdanken. Das Stadthaus, die Sanierung vieler Straßen, die Förderung des Gewerbes: Ohne flankierende Maßnahmen gäbe es die Erfolgsstory Hermsdorf nicht. Jede Entscheidung verlangte dem Stadtrat, aber auch den Bürgermeistern und den Bürgen Mut ab. Dies sollte man sich immer in Erinnerung rufen, bevor man neidische Blicke in Richtung Holzland-Stadt wirft.