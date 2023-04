Überplanmäßige Ausgabe in Hermsdorf nötig

Hermsdorf. Stadtrat beschließt überberplanmäßige Ausgabe für das Gewerbegebiet Hermsdorf Ost III.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Hermsdorfer Stadtrat eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen. Nötig wird diese für das Gewerbegebiet Hermsdorf Ost III, dessen Erschließung voraussichtlich im Spätsommer beginnen wird, wie Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) mitteilte. Hintergrund der gestiegenen Kosten sind die höheren Baukosten, die anfallen. Insgesamt seien demnach über 65.000 Euro nötig, die durch eine Minderausgabe an anderer Stelle gedeckt werden können, wie Bauamtsleiter Michael Gimper ausführte. So verschiebt sich eine Ausgabe für das Gewerbegebiet Ost I ins kommende Jahr und kann daher für die überplanmäßige Ausgabe aufgewendet werden.