Unbekannte werfen Böller in Wohnung von 75-Jähriger 

Hermsdorf Durch ein Fenster haben Unbekannte einen Böller ins Schlafzimmer einen 75-jährigen Frau in Hermsdorf geworfen.

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte einen Böller in das Schlafzimmer einer 75-Jährigen geworfen. Die Frau hatte das Fenster ihrer Wohnung im Erdgeschoss in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) gekippt, wie die Polizei Jena am Freitag mitteilte. Der Böller landete neben dem Bett der Frau, es gab einen lauten Knall.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die 75-Jährige hat sich sehr erschreckt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Durch die Explosion entstand auf dem Fußboden ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Da man im Schnee vor dem Fenster drei verschieden Schuhspuren feststellte, geht die Polizei derzeit von drei Tätern aus.

Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0313755/2023 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.