10.000 Euro Schaden: Betrunkener Lkw-Fahrer fährt gegen Schranke am Erfurter Flughafen

Erfurt. Sprengung erschüttert Nachtruhe in Gispersleben - Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Erfurt und Umgebung.

Ein 62-Jähriger stieg am Montagmorgen betrunken in seinen Lkw und verursachte erheblichen Schaden an einer Schrankenanlage am Flughafen Erfurt-Weimar. Mit der Absicht, den Flughafen zu beliefern, wechselte der Mann die Fahrspur und übersah dabei eine Schranke.

Dabei kam es zum Zusammenstoß. Wie die Polizei mitteilte, entstand an der Schrankenanlage ein Sachschaden von 10.000 Euro. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 1,4 Promille zutage. Darüber hinaus hatte der 62-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Alarm vertreibt Diebe von Firmengelände

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr versuchten Unbekannte in eine Firma in Frienstedt einzudringen. Als sie sich an der Eingangstür zu schaffen machten, wurde allerdings der Alarm ausgelöst. Dies veranlasste die Unbekannten, die Flucht zu ergreifen.

Wie die Polizei informierte, gab es bereits vor circa zwei Wochen einen ähnlichen Vorfall.

Diebes-Tour durch Erfurter Keller

Am Montag stellten Anwohner in der Lilo-Herrmann-Straße und am Kreuzsand fest, dass Diebe ihr Unwesen in den Kellern der Wohnhäuser getrieben haben. Gleich drei Kellerabteile wurden aufgebrochen.

Die Diebe entwendeten diverse Werkzeuge, ein Fahrrad, einen Fernseher. Sogar Weihnachtsdekoration ließen die Unbekannten verschwinden. Laut Polizeiangaben wird der Wert der Beute auf circa 3.600 Euro geschätzt.

Sprengung erschüttert Nachtruhe in Gispersleben

Ein lauter Knall schreckte in der Nacht zum Montag Anwohner in Gispersleben auf. Am Morgen zeigte sich, was in der Nacht passiert war. Unbekannte versuchten einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hausfassade angebracht war, zu sprengen.

An Bargeld und Zigaretten gelangten die Unbekannten jedoch nicht. Lediglich das Gehäuse des Automaten nahm Schaden und wurde stark deformiert. Nach Polizeiinformationen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Radfahrer unter Drogeneinfluss erwischt

In der Nacht zum Dienstag wurde eine Polizeistreife in der Liebknechtstraße auf einen Radfahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise aufmerksam. Der 41-Jährige versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Laut Polizei stand der Mann unter Drogeneinfluss. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Pfändungsbeschluss vorlag. Aus diesem Grund wurde ihm kurzerhand das Fahrrad abgenommen.