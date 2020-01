100 Briefe aus dem Krieg an Janni in Erfurt

Ihren Großvater väterlicherseits hat Alice Frontzek nie kennengelernt. Selten kam auf ihn in der Familie das Wort. Ein „fremder Mann“ war der Opa auch für ihren Vater, schließlich war der erst drei Jahre alt, als Partisanen Hans S. kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs erschossen. Was von ihm blieb, waren Briefe aus dem Krieg an ihre Oma. Unter dem Titel „Liebste Janni!“ hat Alice Frontzek daraus jetzt ein Buch gemacht.

Trotz dieser Distanz und fehlenden emotionalen Bindung zum Opa ist es vielleicht das persönlichste Buch der Erfurter Autorin, Fremdenführerin, Übersetzerin und Englisch-Dozentin. Als Enkelin von Hans und der 2006 verstorbenen Janni war sie die Erste, die die Briefe gelesen hat. Mit einem ihr wichtigen Fazit: „Mein Großvater hat sein Leben der Nazi-Ideologie geopfert. Die wichtigste Botschaft des Buches soll die Mahnung sein, seine Seele nicht zu verkaufen und dass im Krieg Leben auf allen Seiten sinnlos verloren gehen.“

Janni aus Erfurt ist 18 Jahre alt, als sie in Berlin den 23-jährigen Hans kennenlernt. Ein attraktiver SS-Mann, Siebenbürger Sachse aus Rumänien. Er geht mit der Leibstandarte Adolf Hitler an die Front, sie heiraten, Janni bekommt ein Kind. 1942 wird Hans zum Offizier befördert und kommt zur „7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Prinz Eugen“ nach Jugoslawien. Schenkt man den Feldpostbriefen an die Erfurter Adresse denn Glauben, ging es Hans S. meist gut.

Enkelin Alice Frontzek bekam 2018 von ihrem Vater die viele Jahre unbeachtet gebliebenen Briefe in zwei dicken Mappen überreicht. Er habe wohl geahnt, dass die Briefe nicht nur positive Rückschlüsse auf den entbehrten Vater zulassen würden. Alle sind sie handgeschrieben, teils in Sütterlin. „Ich konnte gar nicht aufhören, sie zu lesen“, erinnert sich die Autorin. Bei der Abschrift ging ihr durch den Kopf, es könne vielleicht ein neuer Roman werden und mehr als eine einfache Liebesgeschichte, die mit einem nicht mehr zustellbaren Brief an den bereits toten Ehemann endet.

„Zu schade wäre es, würden die Briefe nur in der Familie gelesen“, befand sie, bekam das Okay der Familie zur Veröffentlichung und fand in Berlin schließlich einen Verlag, der angetan war von ihrer Idee, die mehr als 100 Briefe zu veröffentlichen. Eingebettet in die historischen Zusammenhänge, mit denen sich erst das gesamte Bild zur Zeitgeschichte ergibt. Die Parolen und wenig kritischen Worte des Großvaters auf der einen Seite, die immer dramatischeren Kriegsereignisse und das tausendfache Sterben auf der anderen. „Mit dieser Gegenüberstellung werden die Briefe auch pädagogisch interessant“, ist Alice Frontzek überzeugt. Denn die Fragen treiben sie um: Wie konnten aus Menschen Täter werden? Welche Verantwortung trägt jeder selbst? Wege zu möglichen Antworten kann ihr Buch aufzeigen.

Alice Frontzek, 1966 in Berlin geboren, Mutter von vier Kindern und seit 1993 in Erfurt lebend, hat bereits mehrere Broschüren zur Stadtgeschichte Erfurts veröffentlicht, unter anderem auch ein Buch zu Redensarten und zum Pestpogrom 1349, den Roman „Blaues Gold“, der vom Waidhandel erzählt, und „Der Bierrufer“, einen ebenso historischen Roman ums Erfurter Braugewerbe. Ihr neuestes Buch „Liebste Janni!“ ist im „Berlin Story Verlag“ erschienen (ISBN 978-3-95723-165-9, 19,95 Euro).