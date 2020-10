Begeisterung trotz Maskenpflicht: 1000 Gäste bei Steherrennen in Erfurt

Das hätte sich Karl von Drais, als er 1817 das Ur-Fahrrad, das Laufrad, die Draisine, erfand, nicht träumen lassen. Dass anno 2020 hunderte vermummte Gestalten in der Erfurter Radrennbahn im Andreasried sitzen, um ebenso bis zum Start vermummten Radsportlern beim Wettkampf zuzusehen. Aber in Zeiten der Pandemie ist eben alles anders.

Corona-Blog: Kindergarten in Weimar zu – Großer Ausbruch in Wohnheim

Und dennoch war man in Erfurt glücklich, die Deutsche Meisterschaft der Steher doch ausrichten zu können, nachdem Chemnitz zuvor vor den Corona-Maßnahmen in Sachsen kapituliert hatte. 1000 Tickets waren im Vorfeld für beide Renntage abgesetzt worden. Ausverkauft. Wer auf eine Tageskasse gehofft hatte, musste enttäuscht abdrehen. Normalerweise wären ohne Corona um die 5000 Radsportfreaks gekommen. Das ist der in Erfurt übliche Schnitt. Dennoch war es – wenn man die Atmosphäre, die sonst bei Steherrennen im Andreasried herrscht, kennt -- ein wenig seltsam anders. Vermummte Gestalten wohin man sah, obwohl es ein Freiluft-Event war.

Aber Auflage ist Auflage. Und man hielt sich weitgehend dran. Security-Chef Andreas Nichelmann hingegen war nicht hundertprozentig zufrieden. „Meine Leute haben am Ende genau so viele Kalorien verbrannt, wie die Fahrer“, sagte er gequält lächelnd. Und in der Tat, die Sicherheitsleute waren permanent in Bewegung, um die Einhaltung des Hygienekonzeptes zu kontrollieren. „Es gibt ein paar wenige Kandidaten, die sich setzen, wie sie wollen, keine Maske aufsetzen. Da muss man schon mal mit Rausschmiss drohen“, verriet Patrick Müller, einer der Ordner.

Nicht jedem gefiel dies, aber am Ende funktionierte es. Die Erfurter lieben halt ihre Steher-Tradition und fügen sich dafür auch ins Unvermeidliche. Soll heißen, Maskenpflicht, Abstandspflicht, Einbahnstraße auf der Dammkrone, gesperrte Plätze und auf dem Boden aufgesprühte Karrees für die Stehplätze. Ein Punkt, ein Zuschauer, zwei, zwei Zuschauer, drei, drei Zuschauer. Logische Sache, aber von manchen nicht so ganz verstanden. Viele Sitzplätze waren mit einem gelben „Gesperrt“-Aufkleber versehen. Im Innenraum wurden selbst die VIP's in 22 voneinander abgegrenzten Boxen auf Distanz gehalten. Und die üblichen Bierwagen fehlten. Nur alkoholfreies kam in den Becher. Keine Abstriche aber bei der Rostbratwurst. Wenigstens das.

Hansi Hübner, der langjährige Hallensprecher bei den Black Dragons, war mit seinem Enkel Noah gekommen. „Ehrensache. Wenn in Erfurt Steherrennen ist, bin ich dabei. Und das schon seit den 60er Jahren“, sagte der Eishockeyfan, der dem Siebenjährigen, der zum ersten Mal bei einem Steherrennen zu Gast war, geduldig erklärte, warum dort Männer, die an Außerirdische erinnern, auf knatternden Motorrädern Runden drehen und ihnen ein Radfahrer hinterherhetzt.

Permanent auf Achse – Jörg Werner, Geschäftsführer von TeamSpirit, das die Meisterschaft mit viel Aufwand möglich machte. 14 Tage lief die heiße Phase der Vorbereitung. Und er dankte ausdrücklich den vielen Sponsoren und den Stadtveranwortlichen, die es überhaupt möglich gemacht hatten, dass Erfurt ein würdiger Ausrichter werden konnte. An den beiden Renntagen waren 40 Helfer im Einsatz, die zudem von der Security unterstützt wurden. Am Finaltag hieß das, ein Ordner hatte rechnerisch 20 Gäste zu betreuen. Als es am Samstagabend zu nieseln begann, wurde der 49-Jährige etwas unruhig. Das wäre es noch, nach all dem Aufwand, dass das Rennen wegen Regens zum Schutz für die Fahrer abgebrochen werden müsste.

Aber das Wetter hielt bis zum Schluss, als der Leipziger Daniel Harnisch mit seinem Schrittmacher Peter Bäuerlein in der Dämmerung gegen 18.20 Uhr nach sagenhaften 266 Runden im Stundenrennen zum Deutschen Stehermeister ausgerufen wurde. Unter begeistertem Beifall der Erfurter Radsportfans.

Man weiß im Andreasried schon immer, was sich gehört. Auch wenn mal nicht der Lokalmatador gewinnt.