1200 Whiskys warten darauf verkostet zu werden

Es ist wieder soweit: Vom 6. bis 8. März gibt es im Kaisersaal wieder einen Grund zum Anstoßen. An drei Tagen wird wieder zur Erfurter Whisky-Messe „Tarona“ eingeladen. Initiiert von Bob Bales und realisiert mit seinem Thüringer Partner Christian Meißer vom Tröbnitzer Getränkehandel werden mehr als 1200 verschiedene Whiskys zu erleben sein. Mit Unterstützung des Erfurter Whisky-Clubs und weiteren Freunden des Feingeistes sowie dem Kaisersaal-Team unter Geschäftsführer Thomas Günther können Händler, Hoteliers, Bar-Besitzer, Whisky-Sammler und alle andere Aficionados des gebrannten Gerstenbräus einen stilvollen Messeablauf im Ambiente des historischen Hauses genießen.

Newcomer zum Thema Whisky sind genauso willkommen wie Kenner, denn es geht den Ausstellern darum, ihre Leidenschaft für das flüssige Gold mit anderen zu teilen. Und dieses ist inzwischen nicht mehr nur den Schotten vorbehalten – längst gibt es auch regionale Whisky-Produzenten, die mit ihren Produkten dem Single Malt von der Insel Konkurrenz machen. Kann ein deutscher Whisky genauso gut wie ein schottischer sein? Whisky-Experte Bob Bales meint: „Jeder gute Whisky ist eben ein guter Whisky!“ Das kann ein Japaner sein, ein Tscheche, ein Inder oder eben ein Deutscher. Die Empfindungen sind Gott sei Dank so verschieden, dass alle Besucher den Whisky finden werden, der passt.

Die Whisky-Messe ist inzwischen auch ein wirtschaftlicher Faktor für die Erfurter Innenstadt geworden, versichern die Veranstalter. So manches Hotelzimmer werde an diesem Wochenende nur wegen des Whiskys gebucht, und nach dem Kaisersaal geht es meist quer durch die Stadt. Im vergangenen Jahr habe man zur Messe unter anderem Besucher begrüßt, die sich aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen und Bayern auf den Weg nach Thüringen gemacht hatten. Selbst im Ausland sei die Messe inzwischen ein Begriff. Erwartet werden an den drei Messetagen wieder etwa 3000 Besucher.

Nach der Messe wird am Freitag und Samstag zusätzlich ab 22.30 Uhr zu einem Gratis-Konzert ins Café Nerly in die Markstraße 6 eingeladen.

Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Tickets gibt es unter www.tarona.de, im Kaisersaal und in der Erfurter Tourist-Information am Benediktsplatz.