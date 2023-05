13-Jähriger schießt in Erfurt mit Softair-Pistole auf Straßenbahn

Erfurt. Ein 13-Jähriger hat in Erfurt eine Straßenbahn mit einer Softair-Waffe beschossen. Das blieb nicht unbeobachtet.

Einen schlechten Scherz hat sich ein 13-Jähriger am Dienstagnachmittag in Erfurt erlaubt. Der Junge saß nach Polizeiangaben an der Haltestelle "Am Schwemmbach" und beschoss mit einer Softair-Pistole eine vorbeifahrende Straßenbahn.

Ein Polizist, der zu dieser Zeit keinen Dienst hatte, sah den Jungen und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung fest.

Die Polizisten stellten die Pistole sicher und übergaben den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen ihn erstattet.

