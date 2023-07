14.000 Euro teures Motorrad gestohlen und Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Erfurt. In Erfurt wurde ein neuwertiges Motorrad im Wert von 14.000 Euro gestohlen. Das sind die Polizeimeldungen aus Erfurt.

Diebe hatten es in Erfurt zwischen Donnerstag und Freitag auf ein Motorrad im Erfurter Norden abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Hotels in der Vilniuser Straße. Bei dem Motorrad handelte es sich um ein neuwertiges Modell im Wert von 14.000 Euro.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Fahrradfahrer wurde in Erfurt am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. der 49-Jährige fuhr auf dem Gehweg in der Kranichfelder Straße in Richtung Stadt. Wie Polizei mitteilte, stieß er mit einem 34-jährigen Autofahrer zusammen, der mit seinem Fahrzeug üben den Gehweg auf die Kranichfelder Straße auffahren wollte.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Bein. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, so die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

