Erfurt. Die Polizei in Erfurt hat am vergangenen Wochenende insgesamt 14 Haftbefehle vollstreckt. Bei einem Fall führten neue Delikte zu einer Festnahme.

14 Haftbefehle an einem Wochenende in Erfurt

Zwölf der 14 Haftbefehle konnten nach Angaben der Polizei in Erfurt durch die jeweiligen Personen durch die Zahlung der vom Gericht geforderten Geldsumme noch abgewendet werden.

In einem weiteren Fall wurde die zuvor verurteilte Person in ihrer Wohnung in der Erfurter Innenstadt angetroffen. Auch hier konnte die Person durch Zahlung des vom Gericht geforderten Geldbetrages die Haft abwenden. Allerdings entdeckten die Polizisten in der Wohnung verschiedene Gegenstände, die zum Konsum von Drogen verwendet werden. Da die Person im Vorfeld unter anderem wegen Drogendelikten aufgefallen war, entschied der diensthabende Bereitschaftsrichter die Wohnung zu durchsuchen.

Die Polizisten entdeckten bei der Durchsuchung Drogen in nicht geringer Menge. Des weiteren wurde eine größere Menge Bargeld sowie mehrere Gegenstände, die dem Waffenrecht unterliegen, ebenso wie die Drogen beschlagnahmt. Weiterhin wurden bei der Durchsuchung mehrere zum Teil hochwertige Werkzeuge und ein Elektroroller festgestellt, für welchen kein Eigentumsnachweis vorlag.

Am Ende der Durchsuchung hatten die Polizisten genug Indizien gefunden, um die Person am Amtsgericht Erfurt vorzuführen. Hier wurde entschieden, den Beschuldigten in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt zu bringen.