14-Jähriger bei Unfall verletzt - Frau wird Opfer von Whatsapp-Betrug - Handys im Egapark gefunden

Erfurt. Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem Moped verletzt worden. Das und mehr meldet die Polizei am Freitag aus Erfurt.

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagnachmittag in Stotternheim ein Jugendlicher leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der 14-Jährige als Sozius bei einem gleichaltrigen Freund auf dessen Moped mitgefahren.

In der "Neue Straße" kam das Moped in einer Kurve allerdings ins Rutschen. Dabei stieß das Kleinkraftrad gegen ein geparktes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden.

Neben der Polizei kam vor Ort auch die Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsmittel zum Einsatz.

Erfurterin wird Opfer einer Whatsapp-Betrugsmasche

Eine 67-jährige Erfurterin ist in dieser Woche Opfer einer Whatsapp-Betrugsmasche gworden. Unbekannte Täter hatten sich nach Angaben der Polizei unter einer neuen Nummer als Tochter der Geschädigten in dem Nachrichtendienst ausgegeben. Unter dem Vorwand eines defekten Handys baten sie um zwei Überweisungen.

Die Frau überwies schließlich mehr als 5700 Euro auf ausländische Konten. Als die 67-Jährige den Schwindel bemerkte, erstattete sie Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei und veranlasste die Stornierung für einen Teil der Überweisungen bei ihrer Bank.

Mehrere Smartphones im Egapark gefunden

Die Erfurter Polizei sucht die Eigentümer mehrerer Handys. Am 11. Mai hatte ein Mitarbeiter des Egaparks bei Pflegearbeiten in einem Gebüsch zwischen Gothaer Straße und Cyriakstraße am südlichen Eingang mehrere Smartphones gefunden.

Es handelt sich dabei um funktionsunfähige Dummys verschiedener Marken. Es besteht der Verdacht, dass diese aus einem Geschäft gestohlen wurden. Durch Ermittlungen der Polizei konnte der Eigentümer bisher nicht bekannt gemacht werden. Hinweise zur Herkunft der Ausstellungsstücke nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0121234 entgegen.

22-Jähriger betrunken auf E-Scooter unterwegs

Für einen 22-jährigen Mann endete die Fahrt auf einem E-Scooter in Erfurt mit einer Blutentnahme. Polizeibeamte hatten den Mann in der Nacht zu Freitag gegen 2 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße gestoppt.

Ein Atemalkoholtest zeigte nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Neben der Blutentnahme erhielt der 22-Jährige eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mehrere Kellereinbrüche in Erfurt

Unbekannte sind in mehrere Keller in Erfurt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Diebe in der Warschauer Straße drei Kellerabteile aufgebrochen. Aus einem stahlen sie Küchenutensilien, Kleidung und Elektronikgeräte im Wert von mehr als 200 Euro.

Am Juri-Gagarin-Ring hatten es Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus auf zwei Kellerboxen abgesehen. Hierbei ließen sie ein Mountainbike der Marke Axess im Wert von mehr als 700 Euro verschwinden. Im Lohweg hebelten Diebe ebenfalls eine Kellertür auf und stahlen eine Münzsammlung sowie eine Taschenuhr im Gesamtwert von über 100 Euro.

In der Böcklinstraße betraten Unbekannte zudem am Nachmittag den Keller eines Mehrfamilienhauses. Hier hatten sie es auf ein unverschlossenes E-Bike abgesehen, das der Eigentümer dort in einen Gemeinschaftsraum abgestellt hatte. Das schwarze E-Bike der Marke Stevens hat einen Wert von etwa 4000 Euro.

