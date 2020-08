In Erfurt wurden in der Nacht 14 Geflüchtete aus ihren Unterkünften abgeholt.

Die Personen wurden noch in der Nacht zu verschiedenen Flughäfen gebracht.

Erfurt Wie der MDR berichtet, sind in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt 14 Menschen abgeschoben worden. Sie wurden sie aus ihren Unterkünften in der Rosengasse, der Stauffenbergallee und Körnerstraße geholt und auf unterschiedliche Flughäfen gebracht.

Die Geflüchteten sollen in ihre Heimatländer nach Serbien und in den Kosovo abgeschoben werden.