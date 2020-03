Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

14 neue Tempolimits sollen Erfurt ruhiger machen

Mit 14 neuen Tempolimits und vier baulichen Maßnahmen soll die Lärmbelästigung an den am meisten betroffenen Straßen in Erfurt gesenkt werden. Das sieht die dritte Stufe des Lärmaktionsplanes vor. Die beiden ersten Stufen traten 2008 und 2013 in Kraft und sind inzwischen nahezu vollständig umgesetzt.

„Umgebungslärm macht krank“, sagt der Umweltdezernent Andreas Horn (CDU). „Der Lärmaktionsplan ist ein Instrument, um die Bevölkerung zu schützen.“ Der Entwurf des Lärmaktionsplanes wird am Mittwoch im Stadtrat vorgestellt. Das Parlament soll zudem neue Dezibel-Grenzwerte für die 24-Stunden- und die Nacht-Werte beschließen. Die geplante Absenkung um jeweils 5 Dezibel führt dazu, dass an weiteren Straßenabschnitten Handlungsbedarf entsteht. Bei elf der neuen Tempolimits handelt es sich um nächtliche Tempo-Reduzierungen von 50 auf 30 km/h, wie sie etwa auf Teilen des Juri-Gagarin-Rings oder in der Clara-Zetkin-Straße schon in Kraft sind. Diese Beschränkungen gelten jeweils von 22 Uhr bis 6 Uhr. Auf lärmgeplagten Hauptstraßen „wenigstens die Nachtruhe sichern“ „Bei einigen Straßen schaffen wir es nicht, die Werte einzuhalten“, sagt der Erfurter Umweltamtsleiter Jörg Lummitsch und verweist auf die Funktion der Hauptstraßen für den Verkehrsfluss. „Dort wollen wir wenigstens die Nachtruhe sichern.“ In zwei Straßenabschnitten wird das erlaubte Höchsttempo komplett von 50 auf 30 km/h abgesenkt. Dabei handelt es sich um die rund 100 Meter der Tschaikowskistraße zwischen Stadtpark und Windthorststraße sowie um den noch kürzeren Abschnitt der Häßlerstraße zwischen Melchendorfer Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Die größte Auswirkungen für Autofahrer tagsüber dürfte die Straße Am Schwemmbach betreffen. Wer von der Kranichfelder Straße nach Erfurt einfährt, darf künftig schon ab der Käthe-Kollwitz-Straße nur noch Tempo 50 fahren. Bislang können die Autofahrer noch rund 700 Meter länger mit Tempo 60 bis zur Häßlerstraße rollen. Jeder Erfurter kann sich zu den Maßnahmen äußern Dem Beschluss im Stadtrat folgt voraussichtlich im Juni eine Phase der Bürgerbeteiligung. „Jeder kann sich zu den Maßnahmen äußern“, sagt Amtsleiter Lummitsch. Die Vorschläge werden abgewogen, bevor der endgültige Lärmaktionsplan im Amtsblatt veröffentlicht wird und damit in Kraft tritt. Die Umsetzung der 18 Maßnahmen soll in den nächsten fünf Jahren erfolgen. Erste Schritte könnten im zweiten Halbjahr beginnen. Dabei richtet sich die Stadtverwaltung nicht nur nach der ermittelten Dringlichkeit und dem erhofften Effekt, sondern auch nach den Kosten und der Umsetzbarkeit. In vielen Fällen gehöre zu einem neuen Tempolimit nicht nur das Aufstellen von Schildern, sondern etwa auch die Umstellung von Ampeln, sagt Lummitsch. Noch mehr zu beachten ist bei den baulichen Maßnahmen, die oft dann durchgeführt werden sollen, wenn ohnehin Arbeiten an den betroffenen Straßenabschnitten geplant sind. Die Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan seien aber bereits mit dem Tiefbauamt abgestimmt, sagt Lummitsch. In der Arnstädter Straße stünden allerdings noch Gespräche mit der Evag aus. Dort soll das lärmintensive Pflaster im Umfeld der Gleise durch lärmoptimierten Asphalt ausgetauscht werden. Lärm-Erleichterung für 3700 Einwohner bei vollständiger Umsetzung In der Kranichfelder Straße ist vorgesehen, die holprigen Betonplatten durch Flüsterasphalt zu ersetzen. Der Einsatz eines solchen Spezialasphalts ist auch in der Martin-Andersen-Nexö-Straße bei der Sanierung der Südeinfahrt geplant. Auf die Dezibel-Werte hat das laut Amtsleiter Lummitsch den selben Effekt wie eine Absenkung des Tempolimits auf 30. Schließlich ist an der Hannoverschen Straße in Höhe der Anschlussstelle Demminer Straße eine Lärmschutzwand vorgesehen. Die habe das Tiefbau- und Verkehrsamt bereits im Blick, sagt Lummitsch. Wird der neue Lärmaktionsplan vollständig umgesetzt, verbessert sich die Lärmsituation laut Umweltamt für rund 3700 Einwohner an den betroffenen Straßen. Für rund 1360 Einwohner können die Grenzwerte sogar vollständig eingehalten werden.