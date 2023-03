15-Jähriger aus Erfurt kommt in Haft: Es geht um mehrfachen Raub auf dem Anger

Erfurt. Ein 15-Jähriger soll für mehrere Raubüberfälle auf dem Erfurter Anger verantwortlich sein.

Die Polizei hat am Mittwochvormittag einen Jugendlichen festgenommen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, fand die Polizei den 15-Jährigen in der Wohnung seiner Eltern.

Ihm werden unter anderem acht Raubstraftaten vorgeworfen, die sich in den vergangenen Wochen am Erfurter Anger ereignet haben. Der Jugendliche wurde am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Erfurt vorgeführt. Dieser ordnete eine Unterbringung in einer Jugendstrafanstalt an.

