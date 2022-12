16-Jährige beschmiert Schaufenster und zieht Messer

Erfurt. In Erfurt beobachtet ein 59-jähriger Mann, wie eine Jugendliche ein Geschäft beschmiert. Als er sie anspricht, zückt sie ein Messer.

Am Freitag beschmierte eine 16-Jährige mit rosa Sprühfarbe die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Erfurter Innenstadt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 59-jähriger Mann auf das Treiben aufmerksam und sprach das Mädchen an. Der betrunkene Teenager reagierte aggressiv und zog ein Messer.

Ein 41-jähriger Mann, der zufällig vorbeikam, versuchte schlichtend einzugreifen. Im Gerangel zog sich dieser eine leichte Schnittverletzung zu. Die 16-Jährige wurde im Zuge der Fahndungsmaßnahmen von der Polizei gestellt. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.