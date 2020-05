Erfurt. Polizisten kontrollierten einen Jugendlichen am Erfurter Hauptbahnhof. Dabei kam aber erst ein Teil seines Drogenvorrats ans Tageslicht.

16-jähriger Erfurter versteckt Drogen im Intimbereich

Ein 16-Jähriger aus Erfurt wollte scheinbar ins Drogengeschäft einsteigen. In seinen Machenschaften gestoppt wurde er am Montagnachmittag allerdings durch eine Streife der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof.

Noch während der Kontrolle vor Ort rückte der Jugendliche mehrere in Tütchen verpackte Pillen heraus, bei denen der Verdacht bestand, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelt. Zur weiten Überprüfung nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle.

Bei der dort durchgeführten Durchsuchung kamen weitere sieben Cliptütchen zum Vorschein, die der Jugendliche in seinem Intimbereich versteckt hatte. In den Tütchen befanden sich fast zehn Gramm Marihuana. Der in Erfurt wohnende Jugendliche gab zu, damit handeln zu wollen.

Zu dem Fall leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat die Polizei des Freistaates Thüringen übernommen, die in der Folge auch noch die Wohnung des 16-Jährigen durchsuchte.