Engagierte der beiden Bahnhofsmissionen Erfurt und Dresden schicken für jeden Tag ab dem 29. November bis Weihnachten einen Text zum Nachdenken per SMS: ein Zitat, ein Spruch, ein Vers aus der Bibel.

„Gerade in der dunklen Jahreszeit, die dieses Jahr noch dazu von der Pandemie geprägt ist, sind die Nachrichten jeden Morgen wie ein persönlicher Weg auf Weihnachten zu“, sagt Hubertus Schönemann, 1. Vorsitzender ökumenische Bahnhofsmission Erfurt. Anmelden kann man sich per WhatsApp, Telegram-Nachricht oder SMS unter 0178 / 9154 745. Wer möchte, kann eine Spende überweisen, die den beiden Bahnhofsmissionen für ihre ehrenamtlich geleistete Arbeit an den Bahnhöfen Erfurt und Dresden zukommt.

In Erfurt gibt es auf auf dem Bahnsteig zwischen Gleis 3 und Gleis 8 eine freie Fläche. Hier soll im kommenden Jahr eine Station der Bahnhofsmission stehen, ein Pavillon, der soziale Kontakte ermöglicht. Unter der Fläche befindet sich die Halle mit Geschäften, die brückenähnliche Konstruktion stellt beim Bau des Pavillons statisch betrachtet eine Herausforderung dar. Das erfordert umfangreiche Planungen, die Kosten betragen etwa 250.000 Euro. Der Pavillon soll 40 Quadratmeter groß sein, ein Gastraum dient als Begegnungsstätte.