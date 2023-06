18-jähriger bei Auseinandersetzung in Erfurt durch Stichverletzungen schwer verletzt

Erfurt. Bei einer Schlägerei in Erfurt wurden mehrere Personen verletzt. Ein 18-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einer Auseinandersetzung in Erfurt wurden am Sonntagmorgen mehrere Personen verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, habe zunächst ein 34-jähriger Mann in einer Bar am frühen Sonntagmorgen einer Frau ins Gesicht geschlagen und ein Bierglas nach einem weiteren Gast geworfen. Danach sei es vor dem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gekommen. Dabei seien Fäuste, ein Verkehrszeichen sowie unbekannte Schlag- und Stichwerkzeuge zum Einsatz gekommen.

Durch die Schlägerei seien vier Frauen und Männer im Alter von 22 bis 55 Jahren leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger kam mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Neben mehreren Streifenwagen kamen auch Kriminalbeamte vor Ort zum Einsatz.

Die Polizei führte Fahndungsmaßnahmen sowie Ermittlungen durch und sicherte am Tatort Spuren. Es wurden mehrere Anzeigen u.a. wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.