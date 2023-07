18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt.

Bei einem Auffahrunfall in Erfurt wurde am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei der 18-Jährige auf der Straße Am Roten Berg auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren.

Dabei verletzte sich der junge Mann schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

