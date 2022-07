Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Stotternheim ausrücken. (Symbolbild)

20.000 Euro Schaden bei Brand auf Feld: Zwölf Hektar gehen bei Erfurt in Flammen auf

Erfurt. Bei einem Brand in Erfurt wurden knapp zwölf Hektar Feldfläche zerstört.

Ein Mähdrescher löste Dienstagabend einen Feldbrand im Erfurter Ortsteil Stotternheim aus. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei nach ersten Erkenntnissen ein Stein in den Häcksler der Erntemaschine geraten und es sei zu Funkenflug gekommen, was den Brand vermutlich auslöste.

Nach ersten Schätzungen wurden ungefähr zwölf Hektar Feldfläche verbrannt. Am Mähdrescher entstand laut Polizei augenscheinlich kein Schaden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt.

