200 Stände: Flohmarkt lockt auf Anger und zum Hauptbahnhof in Erfurt

Erfurt. Am 3. Juni werden Kinder zu Verkäufern. Ein Flohmarkt bietet den kleinsten Erfurtern Platz für Spielzeug, Bücher und Co.

Auch in diesem Jahr wird ein Flohmarkt von Kindern für Kinder wieder in der Woche des Kindertags am Samstag, den 3. Juni, in der Erfurter Innenstadt stattfinden. Stühle und Tische werden durch die Stadt Erfurt kostenfrei bereitgestellt. Geplant sind hierfür Biertischgarnituren mit einer Tischlänge von je 2,20 Meter. Jeder Tisch wird mit zwei Ständen versehen. Daraus ergibt sich für jedes Kind eine Tischgrundfläche von 1,10 Meter x 0,50 Meter für mitgebrachte Bücher, Spielzeug, Basteleien und Weiteres.

Kinder können sich als Händler ausprobieren

Im vergangenen Jahr erhielt der vom Citymanagement initiierte Kinderflohmarkt in der Erfurter Innenstadt großen Zuspruch. „Viele der Kinder, die im letzten Jahr teilgenommen hatten, fragten mehrfach, wann wir es wiederholen würden“ so Citymanagerin Patricia Stepputtis.

An diesem Samstag soll sich alles um die Kinder drehen, die sich als Händler und Käufer ausprobieren können: „Spielerisch wird ihnen durch diesen Flohmarkt nicht nur die Innenstadt ans Herz gelegt, sondern auch das Thema der Wertschätzung von Spielzeug und das Thema Nachhaltigkeit“, so Stepputtis über das Projekt.

Ab sofort ist die Anmeldung für den Flohmarkt möglich. Insgesamt vergibt die Stadt 200 Stände im Bereich des Angers und des Willy-Brandt-Platzes vor dem Hauptbahnhof. Gemeinsam mit den ansässigen Händlern wird die Stadt Erfurt wieder ein kleines Lunchpaket als Stärkung für jedes Kind bereitstellen.

Bis zum 12. Mai 2023 können Eltern ihre Kinder anmelden unter www.erfurt-tourismus.de/kinderflohmarkt. Dabei besteht die Wahl zwischen dem Verkauf in der ersten Gruppe von 11 bis 13 Uhr oder für die zweite Gruppe von 13 bis 15 Uhr.