21-Jähriger in Erfurt von neun Personen zusammengeschlagen

Erfurt. In Erfurt wurde ein 21-Jähriger vor einer Bar zusammengeschlagen. Zuvor war der Mann aus dem Lokal geflogen.

In der Nacht zu Montag wurde in Erfurt ein 21-Jähriger von mehreren Männern zusammengeschlagen. Wie die Polizei informierte, habe sich der Mann in einer Bar am Juri-Gagarin-Ring aufgehalten. Als er aus dem Lokal verwiesen wurde, erhielt er von einem Mann überraschend einen Faustschlag.

Vor der Bar sollen dann neun zum Teil unbekannte Personen u. a. mit einer Latte auf ihn eingeschlagen haben. Der 21-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei ermittele nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

