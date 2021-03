Kostenlose Schnelltests gibt es mittlerweile in etlichen Apotheken, Betrieben und Schulen. Wenn ein Schnelltest positiv ausfällt, muss man sich unverzüglich in Quarantäne begeben und mit dem Gesundheitsamt das weitere Vorgehen sowie den Termin für einen PCR-Test abstimmen.

Erfurt Wieder unter die Grenze von 100 ist die 7-Tage-Inzidenz am Montagmorgen gerutscht. Gemeldet wurden 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

22 Neuinfektionen am Montagmorgen in Erfurt

Auch am Montagmorgen muss das Erfurter Gesundheitsamt wieder Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermelden. Bis 8 Uhr wurden 22 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt zu diesem Zeitpunkt bei 97,7.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 5610 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist seit Sonntag um 20 auf 5108 gestiegen. 202 Personen sind seit Pandemiebeginn verstorben, diese Zahl ist unverändert zum Wochenende geblieben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 300 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.