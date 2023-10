Ein Mann verteilte am Erfurter Hauptbahnhof unvermittelt Schläge. (Symbolfoto)

25-Jähriger greift zwei Männer am Erfurter Hauptbahnhof an

Erfurt. Zwei Männer aßen etwas am Erfurter Bahnhof, als sie ins Visier eines weiteren Mannes gerieten.

In der Nacht zum Montag hatten sich zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren am Bahnhof in Erfurt zum Essen eingefunden, als sie ein 25-Jähriger angriff.

Wie die Polizei mitteilte, pöbelte der 25-Jährige die beiden zunächst an, bevor er anschließend handgreiflich wurde. Er schlug dem gleichaltrigen Mann ins Gesicht. Dieser verletzte sich dadurch schwer. Danach verschwand der Angreifer für einen Augenblick, kehrte allerdings wenig später zurück und schlug dem 24-Jährigen ebenfalls ins Gesicht, sodass dieser leichte Verletzungen erlitt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der 25-Jährige musste wegen der Schwere seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

