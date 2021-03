29 Neuinfektionen mit Coronavirus in Erfurt

Kostenlose Schnelltests auf das Coronavirus sollen in Erfurt dezentral bei Ärzten und in Apotheken möglich sein. Auf der Homepage der Stadt sind Stellen aufgelistet, die die Tests möglich machen.

29 weitere Positivtests auf das Coronavirus und erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 hat das Erfurter Gesundheitsamt am Freitagmorgen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt bei 114,5 (Vortag 120,1). Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog