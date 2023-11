2er-Golf kollidiert mit Schildermast - Einbrecher in Restaurant - Transporter aufgebrochen

Erfurt. Der Fahrer eines 31 Jahre alten Golf hat in Erfurt die Kurve nicht gekriegt. Das und weitere Meldungen der Polizei.

Ein 31 Jahre alter 2er-Golf ist Montagmittag mit einem Verkehrszeichen-Mast auf der Weimarischen Straße in Gera kollidiert. Der Fahrer wollte nach rechts in die Jenaer Straße abbiegen und erwischte die Kurve nicht richtig.

Auf regennasser Fahrbahn schoss der VW geradeaus gegen einen Verkehrszeichen-Mast des dortigen Fußgängerüberweges. Der kippte um, auch ein Lichtsignal wurde beschädigt. Auch die Front des Autos wurde bei dem Aufprall erheblich zertümmert.

Das Liebhaber-Auto musste schließlich abgeschleppt werden. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. In der Weimarischen Straße bildete sich stadtauswärts Stau, die Abfahrt zur Jenaer Straße musste gesperrt werden.

Einbrecher in Erfurter Restaurant

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt eingebrochen. Dabei verursachten sie nach Angaben der Polizei an mehreren Türen Sachschaden in Höhe von mehr als 1500 Euro.

Auf ihrem Streifzug durch das Gebäude erbeuteten sie Schlüssel, ein Softgetränk und mehr als 1000 Euro Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreich Spuren.

Streit eskaliert

Samstagabend wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gerufen. In der Magdeburger Allee waren zunächst zwei 44 und 36 Jahre alte Männer in Streit geraten. Dieser eskalierte derart, dass beide mit Schlägen und Tritten aufeinander losgingen.

Als sich ein dritter 38-jähriger Mann einmischte, ergriff der 44-Jährige sein Fahrradschloss und schlug diesen damit. Zwei Männer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt, der 36-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Transporter aufgebrochen

Ein Dieb zerstörte am Wochenende die Heckscheibe eines Transporters und stahl aus diesem eine Kabeltrommel und ein Radio im Gesamtwert von 750 Euro. Mit seiner Beute machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl Samstagnachmittag und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zwei hochwertige Mountainbikes gestohlen

Ein Unbekannte ist in ein Mehrfamilienhaus im Norden Erfurts eingebrochen. Aus dem Fahrradkeller stahl er zwei hochwertige Mountainbikes im Gesamtwert von fast 8700 Euro.

Die Fahrradschlösser, mit denen die Räder gesichert waren, stellten für den Dieb kein Hindernis dar. Er schnappte sich die Mountainbikes und floh unerkannt.

An der Hauseingangstür hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden von 50 Euro. Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl Samstagmorgen und informierte die Polizei.

Mehrere Fahrten unter Alkohol und Drogen

Am vergangenen Wochenende stellte die Polizei eine Vielzahl von Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen fest. Allein im Erfurter Süden waren es sieben solcher Fahrten, fünf davon unter dem Einfluss von Alkohol. Die unrühmlichen Spitzenreiter waren nach Angaben der Polizei ein 45-Jähriger Autofahrer, der mit seinem Audi in der Heinrichstraße unterwegs war. Sein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille.

Ein Fahrradfahrer, der mit seinem Rad in der Azmannsdorfer Straße unterwegs war, toppte diesen Wert mit seinen über 1,8 Promille. Bei sechs der Verkehrssünder wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Winterjacke geklaut

Freitagabend hat ein 23-Jähriger versucht, in einem Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt eine Winterjacke zu stehlen. Die Jacke im Wert von fast 50 Euro zog er kurzerhand an.

Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach ihn der Security Mitarbeiter an. Der Dieb rannte weg. Als der Ladendetektiv ihn kurze Zeit später einholte, wehrte sich der 23-Jährige derart, dass sich beide leicht verletzten. Der Mitarbeiter schaffte es schließlich, den Dieb zu überwältigen und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.

