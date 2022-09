Am Sonntag kam es in einer Wohnung im Erfurter Norden zu einer Auseinandersetzung.

30-Jähriger bei Auseinandersetzung in Erfurt lebensbedrohlich verletzt

Erfurt Ein 30-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in Erfurt lebensbedrohlich verletzt worden. Zwei Männer wurden festgenommen.

In Erfurt ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 30-jähriger Mann schwer verletzt. Er befinde sich in einem kritischen Gesundheitszustand. Zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren seien nach der Gewaltstraftat vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft seien die beiden Männer inzwischen wieder auf freien Fuß, da kein dringender Tatverdacht bestehe. Derzeit werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die Polizei ermittelt nach der Gewaltstraftat im Erfurter Norden. Foto: Marcus Scheidel

Streit in Wohnung im Erfurter Norden

Den Angaben zufolge kam es am Sonntagabend zu der Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Berliner Straße im Erfurter Norden. Zu den genauen Umständen können, mit Verweis auf die Ermittlungen, noch keine Angaben gemacht werden.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.