30 Jahre bei der Verbraucherzentrale in Erfurt und Bad Langensalza

Erfurt. Ilona Thrän geht in den Ruhestand. Wie sich ihre Arbeit von einer Beratungsstelle mit Außenklo bis heute gewandelt hat.

Mit Ilona Thrän verabschiedet sich eine Fachberaterin in den Ruhestand, die die Verbraucherzentrale seit ihren Anfängen aktiv mitgestaltete. Über eine Bekannte war die studierte Ökonomin 1991 zum Verbraucherschutz gestoßen. Zunächst übernahm sie die Beratungsstelle in Bad Langensalza – und sah sich in dieser Zeit des Umbruchs mit vielen überrumpelten Verbrauchern konfrontiert.

Dubiose Handwerker und enttäuschtes Vertrauen

„Das ‚Urvertrauen‘ der Menschen wurde kurz nach der Wende durch viele unlautere Anbieter missbraucht“, erinnert sich Ilona Thrän. Ob dubiose Handwerker, die Hausbesitzern einen neuen Putz oder Wintergarten aufschwatzen wollten, Kaffeefahrten oder hartnäckige Haustürvertreter für Staubsauger oder Telefonverträge: „Die Thüringer waren solche Überraschungssituationen nicht gewohnt.“ Welche Versicherung, welchen Kredit wählen? Der neue Konsumalltag mit seinen vielen Möglichkeiten überforderte viele.

Pionierarbeit in Bad Langensalza

Abenteuer und Pionierarbeit bedeutete auch die Arbeit am Standort Bad Langensalza selbst. „Wir waren die einzige Beratungsstelle mit Außenklo, die außerdem noch mit Holz heizte“, erinnert sie sich schmunzelnd. „Wollten wir am Montag im Warmen arbeiten, mussten wir am Wochenende zum Heizen ins Büro.“ Dann gab es 1998 eine Stelle in Erfurt zu besetzen. Diese sollte es für Ilona Thrän 25 Dienstjahre lang bleiben.

Ein besonderes Faible für die Welt der Finanzen

Im Jahr 2011, mit Mitte 50, qualifizierte sich die Verbraucherrechtsberaterin zur Fachberaterin für Finanzdienstleistungen. „Ich hatte schon immer ein Faible für Zahlen“, sagt sie. Der Umgang mit ihnen sei für sie ähnlich meditativ wie das Gemüseschnippeln beim Kochen oder das Reisen im Wohnmobil, ganz nah an der Natur. Besonders erfüllend seien die Beratungen zu Baufinanzierung, Geldanlagen und Versicherungen gewesen. Die Menschen kämen in der Regel sehr gut vorbereitet zu ihr – und sorgen mitunter für Aha-Effekte auch bei der Beraterin. „Erst kürzlich hatte ich eine Verbraucherin, die mich dazu inspiriert hat, meine eigene Hausratversicherung noch einmal auf den Prüfstand zu stellen.“ Ilona Thräns größtes Credo war dabei immer Verständlichkeit – gerade bei den komplexen Themen ihres Fachbereichs. „Versicherungen machen niemandem Spaß“, weiß sie. Und wurde doch oft dabei beobachtet, wie sie Ratsuchende am Ende lachend und scherzend zur Tür geleitete.

Mit dem Ruhestand ist trotzdem nicht Schluss

Jetzt freut sich Ilona Thrän auf mehr Zeit für sich, in der Natur, zu Fuß oder auf dem Rad – neben ihrem langjährigen Ehrenamt als Kampfrichterin für Leichtathletik. „Das Alter allein sorgt noch nicht für Ruhe“, stellt sie augenzwinkernd fest, „da geht noch mehr“.