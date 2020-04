Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

30 wertvolle Jahre

Vor 30 Jahren lag es da. Auf dem Tisch. Im Hochhaus am Ring. Ein Stück Papier. Aber was für eines. „Linde“ hat ihn überreicht. Den Arbeitsvertrag. Ein neues Stück Leben. Nach Reichsbahn, Mitropa und Stadtgarten. Mit Ungewissheit, mit Neugier, mit Elan und Naivität. Es hat eine Weile gedauert, sich nicht von Politikern, Geschäftsführern und Trainern einen Bären aufbinden zu lassen. Journalismus, wenn man ihn nicht erlernt hat, will gelernt sein. Aber es gab viele Gutmeinende, die halfen. Auch mit Nachdruck. Sergej sei genannt, Ebs, Linde, Detlef, Birgit, Iris, Manfred, Axel, Brit und und und – sie alle haben dazu beigetragen, dass daraus eine 30-jährige Zeitungsgeschichte wurde. Eine schöne, ja, wundervolle. Dafür soll an dieser Stelle der ehrliche, tief empfundene Dank stehen. Auch für das jahrelange Miterleiden des RWE-Schmerzes. 30 Jahre in einer Zeitung mitzuerleben, wie sie sich häutet am Anfang, um Anerkennung und Glaubwürdigkeit ringt, immer professioneller wird, deren Meinung es bis in die großen Presseschauen und in die ARD schafft, das macht schon was mit einem. So ist es schade gewesen, dass Corona die Sekt-Runde gesprengt hat, die fest eingeplant war. Die mit den Mädels und Jungs der besten Lokalredaktion der größten Thüringer Allgemeine und TLZ der Welt gleichermaßen. Das wird nachgeholt.