300 mobile Luftfilter für Erfurter Schulen angeschafft

Erfurt. Die Stadt Erfurt hat für ihre Schulen 300 mobile Luftfilter angeschafft. Damit sollen auch in der kalten Jahreszeit die Hygieneregeln "bestmöglich unterstützt" werden.

Aerosole – also kleinste Tröpfchen, die in der Luft schweben – gelten als ein Hauptübertragungsweg für Covid19. Vor allem in Innenräumen können sich Aerosole stundenlang in der Luft halten. Klassenzimmer bieten ein großes Potenzial für Corona-Infektionen, wenn nicht regelmäßig gelüftet wird. Um gerade in der kalten Jahreszeit die notwendigen Hygienemaßnahmen bestmöglich zu unterstützen, hat Erfurt 300 Luftfilter für die staatlichen Schulen angeschafft.

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, stammen die Gelder aus einem Fördermittelprogramm des Freistaats Thüringen. Die mobilen Luftfilter sollen vorrangig als Ergänzung der bereits praktizierten Hygienemaßnahmen in den Schulen zum Einsatz kommen, um Schüler und Lehrer noch besser zu schützen. In einer Beratung mit Schulleitungen verschiedener Schularten und der Kreiselternvertretung verständigten sich die zuständigen Ämter auf die möglichen Einsatzorte.

Die Geräte werden nun schnellstmöglich an die Schulen verteilt. Die Schulleitungen vor Ort legen fest, wo die Geräte zum Einsatz kommen.

