303 neue Corona-Infektionen am Samstag in Erfurt

Am Samstag wurden in Erfurt 303 Neuinfektionen mit Corona bestätigt.

Erfurt. Während die Fallinzidenz weiter steigt, sinkt die Zahl der Krankenhauseinweisungen

Eine steigende Fall-Inzidenz, aber eine sinkende Krankenhaus-Inzidenz beschreiben die Corona-Lage am Samstag in Erfurt. Zugleich bleibt es bei der Warnstufe 2.

Das Gesundheitsamt hat am Samstag 303 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt. Dadurch stieg die 7-Tage-Inzidenz auf 858 Fälle pro Woche und 100.000 Einwohner. Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 814 gelegen.

Seit Pandemie-Beginn wurden in Erfurt 30.105 Personen positiv getestet. Die 30.000er-Marke ist damit durchbrochen. Aktuell sind in Erfurt 2734 aktive Infektionen bekannt. 435 Menschen sind an oder mit Corona gestorben.

Die vielen neuen Infektionen der letzte Tage schlagen sich zumindest noch nicht in der Krankenhaus-Belegung nieder. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gab die Erfurter Stadtverwaltung am Samstag mit 3,3 coronabedingten Einweisungen pro Woche und 100.000 Einwohner wieder. Am Freitag lag der Wert noch bei 3,7.