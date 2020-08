31-Jähriger niedergeschlagen und beraubt – Zeugen gesucht

Ein 31-Jähriger ist in Erfurt am frühen Sonntagmorgen in Erfurt offenbar das Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Laut Polizei hatte der betrunkene Mann mit einem Freund gegen 4 Uhr ein Lokal in der Michaelisstraße verlassen und sei eine Stunde später mit schweren Gesichtsverletzungen auf der Krämerbrücke wieder zu sich gekommen.

An das Geschehen habe der 31-Jährige keine Erinnerungen mehr, jedoch sei sein Handy im Wert von 1.000 Euro verschwunden.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/7840-0 entgegen.

