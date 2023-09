32-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei durch Erfurt – und versteckt sich dann unter Auto

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich ein Mann in Erfurt geliefert. Danach versteckte er sich unter einem geparkten Auto. (Symbolbild)

Erfurt Nach einer waghalsigen Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich ein Mann in Erfurt unter einem geparkten Auto versteckt.

Eine waghalsige Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich ein Fahrer am Mittwochabend in Erfurt geliefert. Ein Streifenwagen des Inspektionsdienst Nord war im Stadtteil Hohenwinden unterwegs, als den Beamten gegen 22 Uhr plötzlich ein dunkler Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der Straße der Nationen entgegenkam.

Unter geparktem Auto gefunden

Der unbekannte Fahrer kam sämtlichen Aufforderungen zum Anhalten nicht nach, teilte die Polizei mit. Die anschließende Verfolgungsfahrt setzte sich entlang der Straße der Nationen, Bodenfeldallee, Marbacher Chaussee bis zur Ortslage Alach fort. Die Flucht fand ihr jähes Ende, als der 32-jährige Audi-Fahrer unter einem geparkten Pkw gefunden wurde.

Laut Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Rauschgift stand und keinen Führerschein besaß. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zeugen gesucht

Bei der rücksichtslosen Fahrt kam es zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen - andere Verkehrsteilnehmer konnten nur knapp einer Kollision entgehen. Es werden Zeugen und Geschädigte gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0253907/2023 bei dem Inspektionsdienst Nord zu melden.