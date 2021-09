Einem 34-Jährigen wurde in Erfurt vor seinen Augen sein Fahrrad gestohlen. Daraufhin fing er das Randalieren an. (Symbolbild)

34-Jährigem wird Fahrrad vor Augen gestohlen - daraufhin randaliert er in Erfurt

In Erfurt haben drei Männer dem 34-Jährigen das Fahrrad entwendet. Als er es zurück wollte, schlugen sie ihm ins Gesicht. Daraufhin fängt der 34-Jährige an zu randalieren.

Am Montagabend wurde einem 34-jährigen Mann am Waidmühlenweg in Erfurt vor seinen Augen das Fahrrad gestohlen. Drei unbekannte Männer hatten es ihm weggenommen. Als er es zurückgewinnen wollte, wurde er von einem der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Wütend zog der 34-Jährige zum Ilversgehofener Platz und beschädigte mit einer Metallstange einen Bauzaun und die Verglasung einer Haltestelle. Als die Polizei ihn stellte, leistete er Widerstand. Er verletzte einen Beamten leicht und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Der Mann wurde gefesselt und zur Dienststelle verbracht.

Laut Angaben der Polizei durfte der 34-Jährige den Nachhauseweg antreten, nachdem er sich beruhigt hatte. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

