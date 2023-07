Ein 35-Jähriger hat einen Polizisten in den Unterarm gebissen. (Symbolbild)

35-Jähriger beißt Polizisten in Erfurt in den Unterarm

Erfurt. Bei einem Einsatz hat ein 35-Jähriger einen Polizisten in den Unterarm gebissen. Aus diesem Grund waren die Polizisten ausgerückt.

Für einen Polizisten endete ein Einsatz am Montag mit einer blutigen Bisswunde. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Streifenwagen am Nachmittag ausgerückt, da zwei 35-jährige Männer in der Straßenbahn den Hitlergruß gezeigt und sich gegenseitig fotografiert haben sollen.

Die Polizisten fand die beiden Männer schließlich im Bereich einer Parkanlage und wollten ihre Handys als Beweismaterial sichern. Damit waren die beiden 35-Jährigen nicht einverstanden. Sie leisteten gegen die Polizisten Widerstand und beleidigten sie.

Einer der Männer biss dabei einem Polizisten in den Unterarm. Gegen beide Männer wurden gleich mehrere Strafanzeigen erstattet.

