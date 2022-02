37-Jähriger mit Haftbefehl wird in Erfurter Bankfiliale festgenommen

Erfurt. Ein Mann betrat in Erfurt eine Bank, für die er ein Hausverbot hatte. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass gegen ihn auch noch ein offener Haftbefehl vorlag.

Erst ins Krankenhaus, dann ins Gefängnis ging es für einen 37-Jährigen am Montag in Erfurt. Er betrat laut Polizeimeldung vormittags eine Sparkassenfiliale in der Magdeburger Allee, für die er ein Hausverbot hat. Weil der Mann die Bank nicht freiwillig verließ, riefen Mitarbeiter die Polizei. Die stellte fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlag.

Weil der Gesuchte nicht sofort in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht werden konnte, sollte er vorübergehend in eine Gewahrsamszelle, heißt es in dem Bericht weiter. Gegen seine Verhaftung wehrte sich der 37-Jährige aber derart heftig, dass die Beamten ihn zu Boden streckten und fixierten. Wegen der Verletzungen, die er sich dabei zuzog, kam er zunächst ins Krankenhaus. Anschließend ging es direkt weiter: ins Gefängnis.

Der Mann muss sich nun auch noch wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.