4,8 Promille hat die Polizei bei einem Ladendieb in Erfurt gemessen.

Erfurt. Der stark alkoholisierte Mann hatte in einem Erfurter Discounter Alkohol gestohlen.

4,8 Promille haben Beamte bei einem Mann gemessen, der in einem Discounter in der Krämpfervorstadt am Donnerstagabend zwei Flaschen Alkohol gestohlen hat. Laut Polizei habe der stark alkoholisierte 32-Jährige mit den zwei Flaschen den Kassenbereich verlassen, ohne zu bezahlen.

Die Polizei nahm den Mann mit auf die Wache, wo er die Nacht verbrachte. Am Freitag durfte der Mann wieder gehen.